Abdurrahman Çakır’ın öldüğü kazada kahreden detay: Daha bir ay önce…

Kocaeli Kandıra ilçesi İzmit istikameti Kocabayramlar Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti.İzmit İstikametine gitmekte olan Abdurrahman Çakır'ın kullandığı motosiklet ile karşı istikametten gelen 31 RS 768 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazada çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düşen sürücü motosiklet sürücüsü Çakır, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve sürücülerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.KAHREDEN DETAY: DAHA 30 GÜN ÖNCE...Feci kazada hayatını kaybeden ve henüz 30 gün önce dünya evine girdiği öğrenilen Çakır'ın cenazesi, tamamlanan işlemleri sonrasında aile yakınlarına teslim edildi.Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.