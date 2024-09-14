Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İzmir, Manisa, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Sıcaklığın kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 29°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 34°CParçalı bulutluParçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 30°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 29°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CParçalı yer yer çok bulutluANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutluISPARTA °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 35°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 31°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CParçalı bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 37°CAz bulutlu ve açık