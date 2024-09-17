İşte CHP'nin özeti: Özgür Özel'den akıllara durgunluk veren vaat: 1 litre rakı 140 lira olacak

Partisinin belediyelerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Marmara Adalar Belediyesi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Belediye binasının önünde halka hitap eden Özel, alım gücü ve hayat pahalılığı konularına değindi. Kendi iktidarlarında ihtiyaçların ucuza karşılanacağını belirten Özel, CHP döneminde 1 litre rakının 140 lira olacağını söyledi.Balıkesir'de kendi seçmenini bile hayrete düşüren Özel, akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.CHP gelince bir dönem değil bir dönemde yarısı zor olur. Ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek diyen Özel, "10 yıl sonra şöyle hesaplayın. Maaş bugünkü maaş kadar olsun masraflardan 1 sıfır atın." ifadelerini kullandı.Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira, 1 litre rakı 140 lira olacak diyen Özel, "Hesap böyle. Buna cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Demesinler sonra Adalılar sadece rakıyı alkışladılar diye." konuştu.