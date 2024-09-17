AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklama

Sözcü Çelik, açıklamasında "Anayasanın ilk dört maddesi ile ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Bu konudaki değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir." ifadelerine yer verdi.HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, 12 Eylül'de katıldığı bir TV programında Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili açıklama yapmıştı.Yapıcıoğlu mevcut anayasanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı, yönetim şekli, başkentini tarif eden ilk 3 maddesinin değiştirilmesinin “teklif edilemeyeceğini düzenleyen 4. maddenin değiştirilmesini" istemişti.Yapıcıoğlu şunları söylemişti:"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."