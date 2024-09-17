Tedavi için gitti hayatının şokunu yaşadı! Öldürmüşler...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Fetiye Balgün, merdivenden düşüp yaralanınca acil servise gittiği hastanede karşılaştığı şok edici olayla gündeme geldi. Evinde merdivenlerden düştükten sonra hastaneye başvuran genç kadın, kayıt sırasında 'ölü' olarak göründüğünü öğrenince neye uğradığını şaşırdı.Yaşadıkları şoku anlatan Fetiye Balgün, kısa süre önce büyük bir acı yaşamış ve Temmuz ayında doğum sırasında bebeğini kaybetmişti. Ancak hastane kayıtlarında bir karışıklık sonucu, bebek yerine kendisinin ölü olarak kaydedildiğini öğrendi. Olay, hem genç kadını hem de ailesini derinden etkiledi.Merdivenden düşüp acil servise başvurduGeçtiğimiz günlerde Edremit'teki evinde merdivenlerden düşen Fetiye Balgün, burnunu çarpıp ciddi şekilde yaralandı. Eşi Görkem Balgün'ün yardımıyla Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen genç kadın, tedavi için kayıt yaptırmak istedi. Ancak, kaydını yapmak isteyen memurun sözleriyle şoke oldu. Memur, kimlik numarasını sisteme girdiğinde, Balgün'ün kayıtlarda ölü olarak göründüğünü söyledi.'Ölü olduğumu söylediler, şok geçirdim'Kayıtlarda ölü olduğunu öğrenen Fetiye Balgün, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Merdivenlerden düştüm, burnum şişti ve morardı. Eşim beni hastaneye götürdü. Kimliğimi uzattım, TC numaramı girdiler. Memur bana, 'Siz ölüsünüz, sizin hakkınızda işlem yapılamaz' dedi. Bu duruma eşim de şahit. Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybetmiştim. Bebeğim için ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak göstermişler.'Bir buçuk saat bekletildilerEşi Görkem Balgün de yaşadıkları olayı şu şekilde dile getirdi: 'İşten çıkıp eve geldim. Eşim merdivenlerden düşmüştü, her yer kan içindeydi. Onu hemen hastaneye götürdüm. Kayıt sırasında kimliğini uzattığımda, 'Ölü hakkında işlem yapılamaz' dediler. Bir buçuk saat boyunca orada bekletildik, hiçbir işlem yapılmadı, sonra da geri gönderildik.'Kayıt hatası düzeltildiFetiye Balgün ve eşi Görkem Balgün, bu karışıklık üzerine hastane yönetimine şikayette bulundu. Yapılan incelemelerde, Temmuz ayında yaşanan doğum sırasında bebeğin yerine anne Fetiye Balgün'ün ölü olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Çiftin şikayeti üzerine, kayıtlar düzeltilerek Fetiye Balgün'ün hayatta olduğu ve hastaneden gerekli hizmetleri alabileceği belirtildi.Hastanede yaşanan bu yanlışlık, genç kadını ve ailesini derinden sarsarken, olayın çözülmesi için hastane yönetimi özür diledi ve hatanın düzeltildiğini açıkladı.