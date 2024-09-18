Konut satışlarında büyük patlama! Yılın zirvesine ulaştı: Nakiti olan gayrimenkule yöneldi

Konutta haziran sonrası başlayıp temmuzda devam eden satış artışı, ağustosta yılın zirvesinin görülmesini sağladı. Kredi faizlerinin cazip olmamasının etkisiyle ipotekli satışlarda düşüş devam ederken, nakitte olanların yatırım tercihlerinin tekrar konuta dönmesi dikkat çekti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 artarak 134 bin 155 oldu. Böylece aylık bazda bu yılın en yüksek satışı yakalandı.Bu rakam ayrıca tüm zamanların en yüksek üçüncü ağustos ayı rakamı olarak öne çıktı. Ocak-ağustosta ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 artarak 806 bin 317'ye çıktı.Konut kredisinde aylık faizlerin yüksek olmasının etkisiyle, ipotekli satışlardaki düşüş trendi devam ediyor. İpotekli konut satışları ağustos ayında yüzde 17.1 azalış göstererek 13 bin 574 oldu.Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10.1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise yüzde 49.8 azalışla 76 bin 485 oldu.Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 26.2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.7 olarak gerçekleşti.Yabancılara yapılan konut satışları ocakağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 15 bin 68 oldu.Konutder Başkanı Ramadan Kumova, satışlarda toparlama trendinin başladığına dikkat çekerek, "Bu trend devam ederse yıl sonunda 2023'e göre daha yüksek bir satış ile kapatacağız.Kredili satışların payının yüzde 10'a düşmesine rağmen satışların artma trendine girmesinin ardında, maliyet eksenli fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu gören konut alıcısının bugünkü fiyatlamaları bir fırsat olarak değerlendirmesi yatıyor.Şu an yüksek oranda olan konut kredisi faizinin yakın-orta vadede düşmesiyle birlikte konuta olan talep hızla artacaktır. Kasım 2024 gibi konut kredilerinde bir düşüş öngörüyoruz" dedi.Türkiye genelinde diğer konut satışları, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.1 artarak 120 bin 581 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 89.9 olarak kaydedildi.Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.2 artarak 729 bin 832 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustosta yıllık bazda yüzde 18.7 artışla 41 bin 913 oldu.