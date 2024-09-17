Samsun'a hızlı tren geliyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye demir ağlarla örülüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun il ziyareti kapsamında 'Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Programı'nda konuştu.Samsun'a hızlı tren geliyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye demir ağlarla örülüyorBakan Uraloğlu, AK Parti teşkilatıyla bir araya geldiği programda 6,5 yıl görev yaptığı Samsun'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi, 'AK Parti hükümetleri döneminde Samsun'a ulaştırma alanında 75 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptık. Samsun Havalimanı ile ilgili belli ihtiyaçlar var; bir proje yaptık. Onunla ilgili bir ödenek tahsisi noktasında bir gayretimiz var, havalimanının genişletilmesiyle ilgili bir işlem içerisinde olacağız.' dedi.Samsun'a yapılan demiryolu yatırımları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 'Samsun-Kalın hattımızı biliyorsunuz, mevcut konvansiyonel hattımızı yenilemiştik. Burada yük ve yolcu taşımacılığı işlemlerimiz ile Gelemen İltisak Hattımızda ilgili çalışmalar devam ediyor. Onu da inşallah bu senenin sonunda bitirmiş olacağız. Samsun Limanı, Samsun OSB'si bu anlamda bizim için kıymetli; orada da çalışmalarımıza devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı. Uraloğlu Türkiye'de 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettiklerini anımsatarak, Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı, Dünyada da 8. yüksek hızlı tren işletmecisi ülke olduğunu belirtti. Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:'En son Ankara-Sivas hattını açmıştık, şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demiryolu ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik, yatırım programına almıştık. İlk etapta Kırıkkale ile Çorum arasının ihalesini mutlaka bu sene içerisinde Çorum'a kadar olan yaklaşık 115 kilometrelik kesimin ihalesini yapmış olacağız. Sonrasında da yaklaşık 185 kilometrelik Çorum-Samsun'un ihalesi, onu da 2025 yılında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla buradan Sarp'a kadar devam ederek sahilden geçecek olan demiryolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini bu sene yapıp önümüzdeki sene çalışmalarına da inşallah başlıyoruz. Samsunumuz için hayırlı uğurlu olsun.'Samsun'un Türkiye'de kentiçi hafif raylı sistemleri hayata geçiren ilk şehirlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Günlük 100 bin yolcu taşıyan hattın potansiyeli çok daha fazla. Daha fazla tren seti temin edilmesi noktasında da Büyükşehir Belediyemiz ile bir iş birliği halinde o süreci de yürütüyoruz. Tabii Samsun'un gelişmesi ve değişmesine bağlı olarak bu mevcut hat yetmiyor. Burada Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma başlatmıştı; sonra beraber de istişare ederek çalışmayı netleştirdik. Kılıçdede'den başlayıp Şehir Hastanesine sonra da Kamu Kampüsü dediğimiz bölgeye eski hastanenin olduğu kesime gidecek olan bir hat üzerinde yaklaşık 12,5 kilometrelik bir hat üzerinde proje olarak mutabık kaldık. Sonrasında da büyükşehir belediyemizin talebi üzerine biz de gerekli değerlendirmeleri yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Bakanlık olarak üstlendik. Bundan sonraki süreci de Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde yürüteceğiz.' dedi.Samsun'a hizmete devam edeceklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, denizcilik noktasında da bazı ihtiyaçların olduğunu vurgulayarak, balıkçı barınaklarına ilişkin işleri 2025 yılının programına alma noktasında çalışmaları yürüttüklerini bildirdi. Uraloğlu, haberleşme alanında ise Samsun'daki yaklaşık bin 500 kilometre fiber ağı bugün 8 bin 500 kilometrelere çıkardıklarını ifade ederek, '130 olan baz istasyonu sayısı bugün 3 bin 161 oldu. Bakın 2002 yılında Samsun'da geniş bant internet abonesi yokken bugünkü sayı Samsun'un nüfusu kadar. Bir milyon 442 bin genişbant internet abonesi var.' ifadelerini kullandı.'YEŞİLKENT KAVŞAĞINI İNŞALLAH BU SENENİN SONUNDA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ'Karayolları yatırımları hakkında verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, 120 kilometre olan bölünmüş yolu 313 kilometreye çıkardıklarını vurgulayarak, 'Bitümlü sıcak karışım kaplamalı asfaltı 383 kilometreye, tek platformlu yolların neredeyse tamamını elden geçirerek 500 kilometreye yaklaştırdık. Köprü uzunluğu 3 bin 700 metreyken 17 bin 200 metreye getirdik. 600 metrelik tünel uzunluğu ise 2,9 kilometre oldu. Peki bunları yaparak neyi sağladık? Merkeze Samsun'u koyarsak Ankara'nın bölünmüş yolunu bitirdik. Esasında Ankara yolu bizi bütün Türkiye'ye bağlayan yollardan bir tanesidir. Yine Sarp'a kadar giden Karadeniz Sahil Yolunu bitirdik; yine batıya doğru açılan Samsun - Sinop bölünmüş yolunu bitirdik. Devam eden çalışmalarımız var Yeşil Kent Kavşağı, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu, Ayvacık Yolu, Ladik Taşova Yolu, Vezirköprü Yolu… Yeşilkent Kavşağını inşallah bu senenin sonunda bitirmiş olacağız. Yine hastanenin ilk etaptaki ulaşımını sağlayacak birinci aşamasını bu sene bitireceğiz geri kalanını önümüzdeki sene içerisinde bitirmiş olacağız.' dedi.Bakan Uralğlu, trafiği rahatlatmak amacıyla Doğu Çevre Yolu Projesi üzerinde de çalıştıklarını belirten Uraloğlu, 'Onu da Batı Çevre Yolu gibi Belediyemizle iş birliği halinde; bir takvim içerisinde hayata geçirmemiz gerekir. Batı Çevre Yolunun özellikle başlayabilmek noktasında buradaki imar planı çalışmaları ve uygulamaları noktasında Büyükşehir Belediyemizin de yoğun çalışması olduğunu biliyorum. Biz de bunu yakından takip ediyoruz.' diye konuştu.