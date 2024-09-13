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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 19 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 13.09.2024 - 13:45 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! Irak’ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 10, Hakurk’ta 6 ve Kandil’de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." denildi.


MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi