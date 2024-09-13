MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna operasyon: Azad Akıncı öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hain terör örgütünün üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.Son olarak terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'lı Azad Akıncı, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu.MİT, haber kaynakları aracılığı ile terörist Akıncı'nın konumunu tespit etti.MİT, Türkiye sınırına 160 kilometre derinlikte yer alan Mahmur'da, Azad Akıncı'yı adım adım takip etti.En uygun anda nokta operasyonla Azad Akıncı etkisiz hale getirildi.Öte yandan Azad Akıncı, 2006 yılında PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren Özgür Liseli Gençlik Derneği yapılanmasında yer aldı.2008 yılında 'Terör Örgütü Adına Suç İşlemek, Terör Örgütü Adına Faaliyetlerde Bulunmak, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak' suçlarından tutuklandı.Aynı yıl Batman Kapalı Cezaevi'nde açlık eylemine katılan örgüt mensupları arasında yer aldı.Aralık 2008 itibarıyla Siirt Yurtsever Devrimci Gençlik sorumluluğu yaptı. 2009 yılında sözde Serhat alanına geçiş yaptı.2011 yılında Yurtsever Devrimci Gençlik Merkezi Türkiye yürütmesi sorumluluğu yaptı.2014 itibarıyla Metina'da lojistik faaliyetlerin sözde sorumluluğunu yürüttü.2016 yılında Mahmur'da düzenlenen PKK/KCK Gençlik Kongresi'ne katıldı. 2017 yılında İran alanında KCR (Doğu Kürdistan Gençlik Topluluğu) biriminde sözde sorumlu düzeyde görev aldı.2023 itibarıyla PKK/KCK Mahmur Genel Sekretarya sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.