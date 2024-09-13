İBB'nin vakıf düşmanlığı: Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın kullandığı bina geri alındı

CHP'li İBB yönetiminin vakıf alerjisi devam ediyor. İBB Meclisi, AK Parti grubunun muhalefetine rağmen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına verilen binanın tahsisini iptal etti.

Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında çok yönlü hayır faaliyetlerinde bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gazabına uğradı. Hiçbir manevi değer tanımayan CHP'li yönetim Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına verilen binanın tahsisini iptal etti. Oylamada AK Parti grubu 'hayır' oyu kullandı.Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirilen İBB Meclisi eylül ayı üçüncü oturumunda İBB tarafından 2017'de Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki ahşap binanın, sosyal-kültürel ve eğitim sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin iptal edilmesi görüşüldü. Meclis'te oylanan gündem maddesi, AK Parti grubunun muhalefet şerhine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.