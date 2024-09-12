İyi Parti'de şok ayrılık! O isim de istifa etti

İyi Parti'de seçimin ardından Genel Başkan Meral Akşener'le başlayan yaprak dökümü sürüyor. Birçok vekilin ve teşkilat üyesinin istifasına bir yenisi daha eklendi.İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti. Özlale'nin açıklamasında, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı.