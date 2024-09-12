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Beyaz Gazete
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Gazze’de 530 bin çocuk, çocuk felcine karşı aşılandı

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze’de çocuk felci kapsamında başlatılan aşı kampanyasında, yaklaşık 530 bin çocuğun aşı olduğunu duyurdu.

Ekleme: 12.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Gazze’de 530 bin çocuk, çocuk felcine karşı aşılandı
UNRWA'dan yapılan açıklamada, “Tüm zorluklara rağmen ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde çocuk felci aşılama kampanyası Gazze'nin kuzeyinde devam ediyor. Şu ana kadar Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 530 bin çocuğa aşı yapıldı ve 10 yaşın altındaki tüm çocuklara ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” denildi.

Gazze’de 530 bin çocuk, çocuk felcine karşı aşılandı