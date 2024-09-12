Gazze’de 530 bin çocuk, çocuk felcine karşı aşılandı

UNRWA'dan yapılan açıklamada, “Tüm zorluklara rağmen ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde çocuk felci aşılama kampanyası Gazze'nin kuzeyinde devam ediyor. Şu ana kadar Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 530 bin çocuğa aşı yapıldı ve 10 yaşın altındaki tüm çocuklara ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” denildi.