Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem: Düzenleme ne zaman uygulamaya konulacak?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren genelge yayımlandı. Trafik sigortasına yenilik getiren düzenlemenin detayları belli oldu. İşte detaylar…

Eski düzenlemede aracını satmadan yeni araç alanlar trafik sigortasına 4'üncü basamaktan başlıyordu. Bu durum nedeniyle kaza yapmayan ve 8'inci basamakta yer alan sürücüler mağdur oluyordu. Herhangi bir hasar kaydı olmayan sürücüler daha yüksek prim ödemek zorunda kalıyordu. 1'inci basamakta olan sürücüler de yeni araç aldığında sistem tarafından otomatik olarak 4'üncü basamağa çıkarılıyordu.

Yeni düzenlemeyle beraber araç sahibi hangi basamaktaysa yeni aracının da o basamaktan başlamasına karar verildi. Mevcut aracını satarak yeni araç alanlarda ise herhangi bir uygulama değişikliğine gidilmedi. Yeni kurallar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Eski düzenlemede yeni poliçe devreye girene kadar meydana gelen kazalar sürücünün basamağını etkilemiyordu. Artık erken poliçe yenileyen ve bu süreçte kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları bir alt seviyeye düşürülecek.