Ankara'da sürücünün önünü kesip bıçak ve kılıçla saldırdılar: Gereği yapıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer otomobilin önünü kesti.Araçtan inenlerden 2'sinin elinde kılıç, birinde ise bıçak olan 4 kişi, tartıştıkları sürücüye saldırdı.BIÇAKLARLA SALDIRMAYA DEVAM ETTİLEREllerinde bıçak ve kılıçlarla aracından sürücüye tehditler savuran şüphelilerden 2'si, tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.Saldırganlardan diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapısını açıp, ellerindeki bıçaklarla sürücüye vurmaya devam etti.O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDAŞüphelilerden birinin yanındaki arkadaşının tutma çabasına aldırış etmeden sürücüyü bıçaklamaya devam ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.'GEREĞİ YAPILDI'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 4 magandanın yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, 'Gereği yapıldı' notuyla gözaltı haberini paylaşırken, yaralı sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirtti.'ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI'Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:Gereği yapıldı-asfalt zorbaları:Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.'BU ASFALT ZORBALARINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz.