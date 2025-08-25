2025–2026 Üniversite Kayıt Takvimi Açıklandı: e-Kayıt o tarihte başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM, 2025–2026 akademik yılı için üniversite kayıt tarihlerini duyurdu. Adayların kayıt sürecini kaçırmamaları için e-kayıt ve yüz yüze kayıt takvimi netleşti.

Adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden üniversite e-kayıt işlemlerini yapabilecek. Bunun için:“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” sekmesinden “Üniversite e-Kayıt” hizmeti seçilecek.Program bilgileri onaylandıktan sonra işlem tamamlanacak.Bu işlemle birlikte öğrencilerin üniversiteye şahsen gitmesine gerek kalmayacak.e-kayıt yapamayan veya şahsen kayıt olmak isteyen öğrenciler, 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yerleştirildikleri üniversitelerin öğrenci işleri birimlerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek.Gerekli belgeler arasında mezuniyet belgesi, kimlik fotokopisi ve üniversitenin talep ettiği ek evraklar bulunuyor. Belgeler eksiksiz teslim edilmediği takdirde kayıt tamamlanmayacak.“Bütünleme” veya “tek ders” sınavı nedeniyle mezuniyet belgesini teslim edemeyen öğrenciler için geçici kayıt uygulaması yapılacak. Bu öğrencilerin, belgelerini belirlenen ek süre içinde sunmaları gerekecek.YÖK, kayıt süresini kaçıran öğrencilerin kayıt hakkını kaybedeceğini hatırlatarak adayları uyardı.e-Kayıt: 28 Ağustos – 2 Eylül (e-Devlet üzerinden)Yüz yüze kayıt: 1 – 5 Eylül (üniversitelerde)Belgeler eksiksiz olmalı, aksi halde kayıt hakkı kaybediliyor.