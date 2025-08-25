Naci Görür'den deprem fırtınasının ardından sitem dolu sözler: Yeter artık!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.Deprem Bursa ve çevre illerden de hissedilirken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.UZMANLARDAN ART ARDA AÇIKLAMA GELDİSarsıntının ardından uzmanlar değerlendirmelerde bulunarak vatandaşlara seslendi. Deprem uzmanı, Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu büyüklükte ve sıklıktaki depremlerin olağan bir durum olmadığı uyarısında bulunarak, 'Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor' dedi.Yer bilimci Şener Üşümezsoy ise 'Sındırgı'daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır' ifadelerini kullandı.'KİBARCA MESLEKTAŞLARINA LAF ÇAKTIRIYOR'Gelişmelerin ardından bu sabah X hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, meslektaşlarına sitem etti. Görür, şu ifadeleri kullandı:'DERTLEŞME: Sabah haberleri dinliyorum. Balıkesir yöresindeki depremlerden bahsediyor. Bir uzman deprem mekanizmasından bahsediyor. Kendinden bahsediyor. Bu depremlerin normal olduğunu söylüyor. Kibarca meslektaşlarına laf çaktırıyor.Kısacası bir tehlike yok, eskiye devam. O görevini yaptı, medya yaptı, müsterihler. Yöneticilerden ses yok. Halkın pek umurunda değil, sadece korkuyorlarmış. Doğruya talep yok. Doğru ne? Deprem dirençli kentler.Daha bir kaç gün önce, Kamçatka'da 8,8 deprem oldu bir kişi ölmedi, bir ev yıkılmadı. Bizde olsaydı on binleri toprağa verirdik. Niçin? Yeter artık. Gelin şu deprem dirençli kentlere başlayıp kurtulalım. Ne olur? Devletin, hükumetin bundan önemli görevi mi var?'