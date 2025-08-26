Dünyayı Ayağa Kaldıran Skandal! ABD’li Siyasetçiden Kur’an-ı Kerim’e Alçak Saldırı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi adayı Valentina Gomez, X sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu.Siyonist siyasetçi, paylaştığı videoda alev ateşleyen bir silahla ve Kur'an-ı Kerim ile görüntülendi. Gomez önce kameraya bakarak Müslümanlara tehditler yağdırdı.Siyonist Gomez, Müslümanları iftiralarıyla hedef alarak, 'İslam'ı tamamen bitirmediğimiz sürece kızlarınıza cinsel istismarda bulunulacak, oğullarınızın kafaları kesilecek' ifadelerini kullandı.İslam düşmanı Gomez daha sonra elindeki silahla Kur'an-ı Kerim'i yakmaya başladı.Gomez, Kur'an-ı Kerim'i yanarken insanlık dışı tehditlerine devam etti: 'Unutmayın Davut, Calut için dua etmemişti. Onları (Müslümanları) öldürdü.Kendisi de Kolombiya doğumlu bir göçmen olan Gomez, skandal bir şekilde 'ABD Hristiyan bir ülkedir, o yüzden terörist Müslümanlar 57 Müslüman ülkeden herhangi birine gidebilirler.' ifadelerini kullandı.Gomez, 'Tek bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır.' diyerek Kur'an-ı Kerim'in yakmayı sürdürdü. Gomez, son olarak da yanmış Kur'an-ı Kerim'in yanında poz verdi ve videoyu sonlandırdı.