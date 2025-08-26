Dünyayı Ayağa Kaldıran Skandal! ABD’li Siyasetçiden Kur’an-ı Kerim’e Alçak Saldırı

  • USD: 40,94 - 41,02
ABD'de Siyonist Siyasetçi Valentina Gomez, Müslümanlara ölüm tehdidinde bulundu ve Kur'an-ı Kerim'i yakıp insanlık dışı ifadelerle provokasyon yaptı.

Ekleme: 26.08.2025 - 12:59 Güncelleme: 26.08.2025 - 13:19 / Editör: Muhammed Çınık / Kaynak: Sabah
ABD'de Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi adayı Valentina Gomez, X sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu. 

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Siyonist siyasetçi, paylaştığı videoda alev ateşleyen bir silahla ve Kur'an-ı Kerim ile görüntülendi. Gomez önce kameraya bakarak Müslümanlara tehditler yağdırdı.

Siyonist Gomez, Müslümanları iftiralarıyla hedef alarak, 'İslam'ı tamamen bitirmediğimiz sürece kızlarınıza cinsel istismarda bulunulacak, oğullarınızın kafaları kesilecek' ifadelerini kullandı.

KUR'AN-I KERİM'İ YAKTI

İslam düşmanı Gomez daha sonra elindeki silahla Kur'an-ı Kerim'i yakmaya başladı.

SİYONİST SİYASETÇİDEN AŞAĞILIK TEHDİTLER

Gomez, Kur'an-ı Kerim'i yanarken insanlık dışı tehditlerine devam etti: 'Unutmayın Davut, Calut için dua etmemişti. Onları (Müslümanları) öldürdü.

İSLAM KARŞITI SKANDAL SÖZLER

Kendisi de Kolombiya doğumlu bir göçmen olan Gomez, skandal bir şekilde 'ABD Hristiyan bir ülkedir, o yüzden terörist Müslümanlar 57 Müslüman ülkeden herhangi birine gidebilirler.' ifadelerini kullandı.

'TEK GERÇEK TANRI İSRAİL'İN TANRISIDIR'

Gomez, 'Tek bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır.' diyerek Kur'an-ı Kerim'in yakmayı sürdürdü. Gomez, son olarak da yanmış Kur'an-ı Kerim'in yanında poz verdi ve videoyu sonlandırdı.