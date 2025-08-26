Bahçeli, 'Canların Türküsü' ve 'Kardeşlik Türküsü' eserlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinletti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, özel hazırlanan "Canların Türküsü" ve "Kardeşlik Türküsü" eserlerini Ahlat’taki konutunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dinletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki eseri de çok beğendiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün Ahlat'ta bir araya geldi.Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel düzenlen etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Emirbayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda görüştü.BAHÇELİ, CANLARIN TÜRKÜSÜ VE KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ ESERLERİNİ DİNLETTİMHP Lideri Devlet Bahçeli, özel hazırlanan 'Canların Türküsü' ve 'Kardeşlik Türküsü' eserlerini Ahlat'taki konutunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinletti.BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİCumhurbaşkanı Erdoğan, her iki eseri de büyük beğeniyle dinledi ve Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.MHP GENEL BAŞKANI BAŞDANIŞMANI YILDIZ PAYLAŞTIMHP Genel Başkanı Başdanışman Eyyup Yıldız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a türküleri dinlettiği anları paylaşarak şu notu düştü:Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Ahlat'taki konutunda ziyaret etti.Ziyaret sırasında, Genel Başkanımızın kaleme aldırdığı “Canların Türküsü” ve “Kardeşlik Türküsü” eserlerini Cumhurbaşkanımız dinledi.Bu anlamlı çalışmalar dolayısıyla Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ederek tebriklerini iletti.Aynı inançta buluşan yürekler, aynı istikamette yürüyen liderler…