Konya'da 80 yıllık kuyu kurudu

Türkiye'nin tarım başkenti olarak bilinen Konya Ovası, tehlikeli boyutlara ulaşan kuraklık ve aşırı su tüketimi nedeniyle ciddi bir riskle karşı karşıya.Yıllardır azalan yağışlar ve bilinçsiz tarımsal sulama, yeraltı sularının hızla çekilmesine ve beraberinde obruk oluşumlarının artmasına neden oluyor.Sarayönü ilçesinde yaşayan çiftçi Ramazan Yılmaz, 80 yıldır kullandıkları kuyunun durumunun kuraklığın boyutunu gözler önüne serdiğini belirtti.'TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR'Yılmaz, dedelerinden kalma bahçe sulamasında kullandıkları 80 yıllık kuyularında ilk kez su bittiğini vurgulayarak, '3-4 metreden su çıkıyordu ama kurudu. Hayatımda ilk kez kuyunun susuz kaldığını gördüm. Şimdi kuyuyu derinleştirmeye suya ulaşmaya çalışıyoruz kaç metrede bulacağız bilmiyoruz' dedi.Tarımsal sulama kullandıkları kuyularında ise 7-8 yıl öncesine kadar 20-30 metreden su çıktığını ancak şimdilerde 200 metreye kadar indiğini anlatan Yılmaz, 'Hem tarlada hem bahçede her yıl daha da derine inmek zorunda kalıyoruz. Suyumuz tamamen tükeniyor, bölgede tehlike çanları çalıyor' diye konuştu.TARIMSAL FAALİYETLERİ TEHDİT EDİYORBölgedeki çiftçiler, bu durumun bitkisel üretimi olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor. Yeraltı sularının tükenmesi, Konya Ovası'ndaki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.Yetkililer, bu durumun önüne geçmek için modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve su tasarrufu bilincinin artırılması gerektiğine dikkati çekiyor.Çiftçiler de su kaynaklarının etkin ve bilinçli kullanılması çağrısında bulunuyor. Kuraklık, tüm bölge için ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor ve bu tehlikeli gidişata karşı acil önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.