ABD medyasında KAAN rüzgârı: Sadece uçak değil jeopolitik mesaj

ABD'nin Newsweek, Financial Times ve WSJ gibi ünlü medya organlarından sonra ülkenin önde gelen savunma haberleri kaynaklarından The National Interest dergisi, Türkiye'nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN hakkında dikkat çeken bir haber analiz yayımladı.Analizde, 'KAAN'ın sadece bir savaş uçağı olmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik bir mesajı olduğu' vurgulandı.ABD'nin savunma ve ulusal güvenlik yayınlarından The National Interest'te yer alan yazıda, 'KAAN, Ankara'nın bugüne kadarki en iddialı havacılık girişimi' denildi.Yazıda, 'KAAN, F-35 veya Su-57 ile karşılaştırılabilecek yeteneklerde, çok rollü, çift motorlu, gizlilik özellikli bir savaş uçağı' ifadelerine yer verildi.DERİN TAARRUZA UYGUNHaberde, KAAN'ın hava üstünlüğünden derin taarruza, ağ merkezli harbin tüm gereksinimlerine uygun olarak tasarlandığı kaydedildi.İlk prototiplerde F-110 motoru kullanılsa da, Türkiye'nin hedefinin tamamen yerli ve güçlü bir motor geliştirmek olduğu belirtildi.KAAN'ın 2030'lu yılların başında operasyonel kapasiteye ulaşmasıyla Türkiye'nin, ABD, Rusya ve Çin'in ardından beşinci nesil savaş uçağı üreten dünyadaki dördüncü ülke konumuna geleceği vurgulandı.Haberde, 'KAAN yalnızca bir uçak değil, Türkiye'nin jeopolitik mesajı' ifadesi yer aldı.BAĞIMSIZLIK ARAYIŞITürkiye'nin S-400 krizi sonrası F-35 programından çıkarılmasının kendi uçağını geliştirmeye zorladığı ve bu sayede daha büyük bir stratejik özerklik kazanıldığı değerlendirildi.KAAN'ın Türkiye'nin savunma kapasitesini artırarak NATO'ya avantaj sağlayacağı, ancak aynı zamanda Türkiye'nin daha bağımsız bir stratejik çizgiye yönelmesine neden olabileceği ifade edildi.