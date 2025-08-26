Memur için süre daralıyor!

Merkez Bankası'nın yılın 3.Enflasyon Raporu tahminlerine göre memurun alacağı zam oranı tahminleri de değişti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu açıklamalarda bulundu: 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan %24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla %16 ve %9 olarak belirledik.MEMUR ENFLASYONA GÖRE NE KADAR FARK ALABİLİR?Merkez Bankası'nın yılın 3.Enflasyon Raporu tahminlerine göre memurun alacağı zam oranı tahminleri de değişti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu açıklamalarda bulundu: 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan %24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla %16 ve %9 olarak belirledik.beyazgazete.com/haber/2025/8/26/sdsds.JPG' _fcksavedurl='https://images.beyazgazete.com/haber/2025/8/26/sdsds.JPG' width='600' height='284'>Konunun 22 Ağustos'ta Hakem Heyeti'ne devredilmesinin ardından 3 kez toplantı yapıldı. Dün saat 10:00'da yapılan toplantı sonrası 4'üncü toplantı bugün saat 14:00'da başladı. Heyetin kararını 27 Ağustos tarihine kadar vermesi gerekiyor. Hakem Heyeti'nin aldığı kararlar kesin ve tüm taraflar için bağlayıcı olacak. Kurul'un kararı, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak.Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos tarihinde yaptı. 2026'nın ilk 6 ayı için %10, ikinci 6 ayı için %6, 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam teklif edildi. 15 Ağustos'ta yapılan görüşme sonrası ilk teklife 1.000 lira taban aylık eklendi.Üçüncü teklifte ise ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam önerildi. Bu tekliflerin memurlar tarafından kabul edilmemesi üzerine zam pazarlığı Hakem Heyeti'ne bırakıldı.Memurlar ise 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık talep etti. İkinci 6 ay için %20 zam dile getirildi. Bu da toplamda %88 zamma denk geliyor. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.Merkez Bankası'nın yılın 3.Enflasyon Raporu tahminlerine göre memurun alacağı zam oranı tahminleri de değişti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu açıklamalarda bulundu: 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan %24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla %16 ve %9 olarak belirledik.Toplam enflasyon: Yüzde 16,67Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,077. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,57Merkez Bankası tahminleri sonrasında zam hesabı tahminleri de değişti. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 7,14 olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı ise bu senaryoda yüzde 7,14 olacak. Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı yüzde 2,04 şeklinde hesaplanıyor. Enflasyon tahminini üst bandı olan yüzde 29 ihtimalinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,56 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı ise yüzde 5,30 olacak.