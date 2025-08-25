İzmir'in kokusunu sorgulayan kadına yorum yağdı: Biz böyle seviyoruz

İzmir'in çöp, koku ve soru sorunu gündemden düşmüyor.Yıllardır CHP tarafından yönetilen ve güzelliğini ortaya çıkaramayan İzmir, çöp dağlarıyla manşetleri süslüyor.İzmir sokaklarında toplanmayan çöpler olduğu kadar kendisine has kokusu da şimdilerde gündemde.İzmir'e gelen bir vatandaş, sosyal medya hesabından 'İzmir neden kokuyor?' konulu bir video çekti.Ebru isimli kadın, iş için geldiği İzmir'in neden koktuğunu sordu ve şöyle dedi:Biz bir iş için İzmir'e geldik. Eşim İzmirli olduğu için biz 10 senedir gelir gideriz.İzmir'de 10 senedir değişmeyen bir şey varsa, İzmir'in kendine has bir kokusu var.Böyle lağım gibi bir şey kokuyor.İzmir'in kokusundan yakındığı videoyu paylaştığı için linç edilen kadın, yeni bir video daha çekti ve şöyle dedi:İzmir'in kokusuyla ilgili video paylaştım, ortalık ayağı kalktı. Viral olmasına çok şaşırdım. Neden viral oluyor? Bu konu zaten ortada değil mi? Oradaki insanlar bu konudan zaten şikayetçi değil mi?Ama birisi kalkıp dile getirince birden viral oldu konu. O ne mesajlar, 'Kokuyorsa gelme', 'Biz İzmir'i böyle seviyoruz', 'Bu paylaşımı yaptığın için seni takipten çıkıyorum' çok şaşkınım.Bir sorunu dile getirmek bir sorun olarak görülüyor. Diğer taraftan olaylara at gözlüğüyle bakmak diyorum ama bu at gözlüğünü de geçti. Neymiş takipten çıkmalar, kokusunu beğenmiyorsan gelmeyeceksin...Evet Ebru Hanım haklısınız, umarım en kısa zamanda bununla ilgili gereken yapılacaktır, gerçekten biz de rahatsızız. Ama belediyemize güveniyoruz. Bunun da üstesinden gelecektir yorumunu yapacak kadar düşünemiyor musunuz?Bunun partisi yok. Bir vatandaş olarak bunu dile getirmek gerekiyor. Çıkarın bu at gözlüklerini. Sizin burnunuz b**ktan çıkmayacak bu at gözlükleriyle.