İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltında

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 'yolsuzluktan' tutuklandı.İmamoğlu ile birlikte tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan birçok isim, yolsuzluk ve rüşvet ağından bahsetti.Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı.İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı.İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon'da gözaltına alındı.Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı 'rüşvete aracılık etme' suçundan gözaltına alındı.Yılmaz, gözaltına alınmasının ardından Trabzon'dan İstanbul'a getiriliyor.