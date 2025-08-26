  • USD: 40,94 - 41,02
İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltında

Ekrem İmamoğlu’nun ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz 'Rüşvete aracılık etme' suçundan, Trabzon’da gözaltına alındı.

Ekleme: 26.08.2025 - 12:18 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:27 / Editör: Muhammed Çınık / Kaynak: Ensonhaber
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 'yolsuzluktan' tutuklandı.

İmamoğlu ile birlikte tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan birçok isim, yolsuzluk ve rüşvet ağından bahsetti.

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINA GÖZALTI

İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı.

TRABZON'DA GÖZALTINA ALINDI

İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon'da gözaltına alındı.

'RÜŞVETE ARACILIK'

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı 'rüşvete aracılık etme' suçundan gözaltına alındı.

İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

Yılmaz, gözaltına alınmasının ardından Trabzon'dan İstanbul'a getiriliyor.

