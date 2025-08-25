Edirne'de kuraklık nedeniyle kuruyan gölde çatlaklar

Edirne'nin Akardere Göleti'nde, kuraklık nedeniyle derin çatlaklar oluştu.Büyük oranda kuruyan gölet havzasında oluşan çatlaklar, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.'İLK KEZ BU KADAR KURAKLIK GÖRÜYORUM'Köyün en yaşlılarından biri olan Necati İstipli, hayatında ilk kez bu kadar kuraklık gördüğünü söyledi.'GÖLETLERDE SU KALMADI'Bu sene yaşanan kuraklığın geçmiş yıllarda yaşanan kuraklıktan daha etkili olduğunu ifade eden Necati İstipli, 'Göletlerde su kalmadı, yer altı suları çekildi. Allah'tan gelen her şeye razıyız.' açıklamasında bulundu.Köy halkından Ali Arabacıoğlu da, ilk kez böyle kurak bir sene yaşadıklarını belirterek, gölette yaşanan kuraklığa dikkat çekti.