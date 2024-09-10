NASA 'Çok az kaldı' diyerek uyardı! Dünyaya hızla yaklaşıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'nın çok yakınından geçmesi beklenen büyük bir asteroide dair kritik bir uyarıda bulundu. Bu dev gök taşı, '2024 ON' adıyla biliniyor ve Dünya'nın yakınından geçen asteroitler arasında oldukça dikkat çekici bir yere sahip.Gök taşları, gezegenimizi sürekli olarak tehdit eden ve çoğunlukla gökyüzünde büyük patlamalara veya kraterlere neden olan cisimlerdir. Özellikle büyük asteroitler, Dünya'ya çarpması durumunda ciddi sonuçlar doğurabiliyor ve bu nedenle astronomlar tarafından titizlikle inceleniyor.NASA'nın açıklamasına göre '2024 ON' adlı asteroit 15 Eylül 2024 tarihinde Dünya'nın yakınından geçecek. Çapının yaklaşık 213 metreyi geçtiği tahmin ediliyor. Bu boyut, üç aşağı beş yukarı 60 katlı bir bina yüksekliğine eşdeğer ve cismin saatte yaklaşık 40 bin km hızla hareket ettiği gözlemlendi.NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri İzleme Programı tarafından ilk kez tespit edilen bu asteroidin Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 2,6 katı uzaklıktan geçmesi bekleniyor. Cisimle ilgili bilim insanları endişelendiren detay ise; yolunda en küçük bir sapma yaşanması durumunda büyük sonuçlar doğurabileceği endişesi.Bilim insanları, güçlü radar ve optik teleskoplar kullanarak asteroitin potansiyel etkilerini değerlendiriyor. Bununla birlikte mevcut veriler ışığında Dünya ile çarpışma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Gökbilimciler, asteroidin yakın geçişini izlemeye devam edecek ve evrenin dinamik süreçlerini anlamamıza yardımcı olacak verileri toplamaya devam edecek.