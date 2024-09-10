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Beyaz Gazete
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MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 10.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi