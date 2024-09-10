İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işleyen İsrail ordusunun 'soykırım' derecesine varan saldırılarında, 40 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 90 binden fazla kişi yaralandı.Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Han Yunus'un batısında 'güvenli olduğu' iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, 'Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var.' dedi.İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti. Hamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların 'düpedüz yalan' olduğu ifade edildi.Öte yandan İsrail gazetesi Haaretz ise Tel Aviv yönetiminin Gazze planını ifşa etti. İsrail gazetesi Haaretz'in editörü Aluf Benn tarafından kaleme alınan makalede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ikinci aşamaya geçtiği belirtildi.İsrail'in bu aşamaya ilişkin planlarını açıklayan Aluf Benn, Tel Aviv yönetiminin bu aşamada, Gazze'nin kuzeyinden Netzarim Koridoruna (kuzey ile güneyi birbirinden ayıran koridor) kadar olan bölgede kontrolü sağlamaya çalışacağını ifade etti.Bu bölgenin, uluslararası muhalefetin derecesine göre kademeli olarak yerleşim ve ilhak için hazırlanacağı belirtilen makalede, 'Bu plan uygulamaya konulursa eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland'ın önerdiği gibi Gazze'nin kuzeyinde kalan Filistinliler, açlık tehdidi ve hayatlarını koruma kisvesi altında oradan çıkarılacak.' ifadelerine yer verildi.