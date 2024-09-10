CHP’li belediye aile şirketine döndü! İşçiler tazminatsız kovuldu, belediye akrabalarla doldu

Haziran ayında 147 personeli tazminat bile ödemeden işten atan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın skandal atamalar yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre Yıldız, öz dayısını personel müdürü yaptı, dayısının oğlunu ise şantiye koordinatörü olarak atadı. Dayısının ve yengesinin uzun süredir belediyede çalıştığı aktarıldı. Yıldız, son olarak kirvesini ve hemşerisi olan bir diğer emekli kişiyi belediye kadrosuna dâhil etti.

Bu yöntemle belediye kadrolarında yeni kontenjanların açılmaya çalışıldığı iddia ediliyor.Uzun süredir CHP yönetiminde olan ve hâlihazırda birçok haciz dosyası ile boğuşan belediye, son dönemde işçilerin maaşlarını bile ödeyemez hale geldi.Bu kapsamda kısa süre önce şantiye personelinin 2 gün iş bırakma eylemi yapmasıyla ilçede büyük bir kaos yaşandı. Güçlükle maaşları ödeyen belediye, büyük krizi şimdilik ötelemeyi başardı.Mali krizi öne sürerek personel sayısını azaltmaya çalışan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın ise buna rağmen akraba atamalarından vazgeçmediği ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre; açıklamalarda bulunan ve ismini paylaşmak istemeyen bir belediye çalışanı, Yıldız'ın skandal atamalarını gözler önüne sererek, 'Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, öz dayısı olan Ali Yaşar'ı personel müdürü yaptı.Ali Yaşar ilkokul mezunudur ve belediye işçisi olarak personelimize yoğurt dağıtımı yapan bir kişiydi. Kendisini bir anda müdür oldu. Ali Yaşar'ın oğlu Arda Yaşar'ı da şantiye koordinatörü olarak atadı.Dayısının yengesi olan 56 yaşındaki Songül Yaşar, emekliliği yakın olmasına rağmen uzun süredir belediyede çalışıyor. Belediye başkanı, hemşerisi olan Mehmet Kazar'ı da emekli olmasına rağmen işe aldı.Kirvesi olan Emrah Bari, yeni işe alınan bir diğer kişi. Emeklilik yaşı gelenlere 'işi bırakın' diye mobbing uyguluyorlar, ama belediye başkanının akrabalarına, hemşerilerine kimse bir şey diyemiyor' ifadelerini kullandı.Kısa süre önce skandal bir ses kaydı ortaya çıkan Onur Emrah Yıldız'ın, işten çıkarıldığı için eylem yapan çalışanlarla ayaküstü yaptığı konuşmada, 'Görev yapmak istemediğim 24-25 kişi var.Bir nevi mobbing gibi bir şey uygulanacak. Bu arkadaşların ayrılması durumunda hepinizi işe alacağım' şeklinde konuştuğu görülmüştü.