'Bütçe yok' diyen İBB’den konser israfları! Simge Sağın'a 1 milyon 250 bin liralık kıyak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, israf, ekonomik kriz ve yoksulluktan dem vururken belediye kasasından konserlere harcanan paralar dudak uçuklatıyor.İBB'nin diğer konserler ve etkinlikler için vatandaşın cebinden harcadığı paralar ise gizemini koruyor. Milyon liralar harcanan konserin Atatürk Meydanı'nda düzenleneceği ardından yer değişikliği yapılıp Silivri Müjdat Gürsu Stadı Otoparkı'nda gerçekleştiği öğrenildi. Daha önce de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolu 'bütçe yok' denilerek yapılmamıştı.İBB, 2023 yılında da konser, etkinlik ve reklamlar için 3 milyar 70 milyon lira harcamıştı. Hükümetin yaptığı yenilikleri ağır sözlerle eleştiren İmamoğlu'nun, daha önce de sadece 6 konser için yaklaşık olarak 518 bin lira harcadığı ortaya çıkmıştı.Vatandaşın cebinden çıkan konser paraları hakkında sessizliğini koruyan İmamoğlu, israfa devam ederek Simge Sağın Konseri'ne de 1 milyon 250 bin TL harcama yaptı.