Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim bekleniyor. Bugün benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.İstanbul, İzmir ve Ankara 10 Eylül 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları şöyle:Benzin fiyatı: 41.52 TLMotorin litre fiyatı: 43.23 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLBenzin fiyatı: 41.40 TLMotorin litre fiyatı: 43.16 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLBenzin litre fiyatı: 41.85 TLMotorin litre fiyatı: 43.64 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLBenzin litre fiyatı: 42.30 TLMotorin litre fiyatı: 44.16 TLLPG litre fiyatı: 24.89 TL