Ses yine CHP'den geldi: Hakan Fidan'ın İsrail'e 'tasma' göndermesi Tan'ı rahatsız etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır ziyaretinde terör devleti İsrail'e yönelik sert söylemlerde bulunurken tepki Tel Aviv'den değil CHP'li Namık Tan'dan geldi. Soykırımcıların arkasındaki güce seslenerek "Sahipleri İsrail'in tasmasını eline almalı" diyen Fidan'ın sözlerinden rahatsız olan Tan, X'ten yaptığı açıklama ile siyonistlerin sözcülüğüne soyundu.

Türkiye Filistin davasına sahip çıkarak aylardır katil İsrail'in soykırımı altında yardım bekleyen Gazzeliler için uluslararası arenada büyük bir mücadele veriyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekerek sert açıklamalarda bulunmuştu.



Bakan Fidan: İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı



Bakan Fidan "Netanyahu barış istemiyor, bölgeyi ateşe vermek istiyor. Haniye'nin alçak bir suikastla şehit edilmesi bunun göstergesi. Batı üç maymunu oynuyor. Netanyahu'nun olması gereken yer kongre değil, mahkeme salonudur. İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı" demişti.



Ses Namık Tan'dan geldi



Bakan Fidan'ın katillere yönelik sözlerine tepki Tel Aviv'den beklenirken Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'den geldi.



Fidan'ın katil siyonistlerle ilgili kullandığı 'tasma' ifadesinden rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, X hesabından yaptığı paylaşımla kendince Dışişleri Bakanını eleştirdi.



Filistin destekçilerine 'yanaşma kalabalık' dedi



Açıklamasında Bakan Fidan'la ilgili "Duyanda 'bilgelik' ve 'uzmanlık' izlenimi uyandıran 'büyük' ve iddialı sözcüklerle (boş) konuşmayı seviyor" ifadelerini kullanan CHP'li Tan "Diplomasi az konuşup, çok işi sessizce yapmaktır. Hezeyana kapılmamaktır. Kitleleri coşturmanın baştan çıkarıcılığına ket vurabilmektir. Yanaşma kalabalıkların yapay övgülerine kapılmamaktır" diyerek Filistin'deki zulme karşı çıkanlara da 'yanaşma kalabalık' dedi.



İsrail'in sözde egemenliğine 'saygılı' olunmasını istedi



Tan açıklamasının devamında da Gazze'de 40 bini aşkın masumu acımazsızca katleden terör devleti İsrail'in sözde egemenliğine saygılı olunması gerektiğini belirterek "Diplomasi, Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu BM ilkelerine dayalı, kural temelli, ulusların egemen eşitliğine saygılı, kuvvet kullanma tehdidinden ve içişlerine müdahaleden dikkatle kaçınma bilgisi, olgunluğu ve sanatını birarada toplayabilmek ve uygulayabilmektir" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in bakanı gibi...

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CHP'li Tan'ın İsrail'i eleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.



Skandal paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar Tan'a ve CHP yönetimine sert tepki gösterdi. Vatandaşlar Tan'ın adeta İsrail'in Bakanı gibi konuştuğu yorumunda bulundu.

