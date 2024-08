Başkan Erdoğan'dan 'Kara Harp' töreninde tarihi Filistin mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında mezun olan teğmenleri tebrik ederken; 'TSK, dünyanın en saygın ordularından. Kara Harp Okulu, ordumuzun en güçlü kalelerinden.' ifadelerini kullandı.Erdoğan konuşmasında, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 'Kim 'Gazze'den bize ne' diyorsa milletin tarihini bilmiyordur.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;Bu akşam büyük zaferin 102. yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayacağız.Burada öncelikle bir hususu vurgulamak durumundayım. Büyük Zafer ile milletimizin bağımsızlık iradesi tescil ve tahkim edilmiştir. Cumhuriyetimize giden yolu açan bu önemli zafer aziz milletimizle birlikte onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun bayramıdır. Binlerce yıllık şanlı geçmişi destanlarla dolu olan vatanımıza kastetmeye kalkışan olursa yeni kahramanlık destanları yazacak iman ve cesareti olan Türk Silahlı Kuvvetleri 30 Ağustos Zafer Bayramını şeref madalyası olarak her bir mensubunun yüreğine nakşetmiştir.Her üyesi milletimizin öz evladı olan ordumuzla iftihar ettik, ediyoruz. Rabb'im ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin.Mezun olan her bir teğmenimizi tek tek alınlarından öpüyorum.'TSK DÜNYANIN EN SAYGIN ORDULARINDANDIR'TSK, dünyanın en saygın ordularından. Kara Harp Okulu, ordumuzun en güçlü kalelerinden. Peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri cesur, disiplinli ve fedakar mensuplarıyla dünyanın en saygın orduları arasında yer alıyor.4 bin 416 evladımızı mezun ettik.Şu gerçeği çok net görebiliyoruz; 15 Temmuz ihaneti gibi, bir devletin başına gelebilecek en büyük felaketi olabilecek en az hasarla atlattık. FETÖ'cü hainlerin ordumuz bünyesinde açtığı tahribatı kısa sürede telafi ettik. Sadece ordumuzun toplum nazarındaki itibarı açısından değil, personel, eğitim, techizat ve yetenekler bakımından eksikleri giderdik.Yeni eğitim ve öğretim sistemimizle, milli iradenin üstünlüğü ilkesine bağlı, sadece devletinden ve onun meşru yöneticilerinden emir alan bir TSK'ya sahip olduk. Atılan tüm bu adımların, bırakın zayıflatmayı, ordumuzun gücüne nasıl güç kattığını sahada elde edilen başarılarda görüyoruz. Suriye'den kuzey Irak'a, Libya'dan Somali'ye kadar silahlı kuvvetlerimiz görevini alnının akıyla yerine getiriyor.FETÖ'cü hainleri başarılarımızla rahatsız etmeye devam edeceğiz.'HER TÜRK ASKER DOĞAR'Aziz milletimizi ayıran özelliklerden biri 'ordu millet' unsuru. Her Türk asker doğar. Milletimizin ta kendisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir.'TERÖRİSTLERİ İNLERİNE GÖMECEĞİZ'Teröristleri inlerine gömeceğiz. Gabar'da Tendürek'te bu teröristleri nasıl gömdüysek bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı imanla gömmeye devam edeceğiz.'KUDÜS'LE İSTANBUL'U KİM AYIRABİLİR?'Kudüs'e sırtımızı nasıl dönebiliriz? Filistin topraklarına gözümüzü nasıl kapatabiliriz? Kim 'Gazze'den bize ne' diyorsa milletin tarihini bilmiyordur. Kudüs'le İstanbul'u kim ayırabilir? Gazze Gaziantep'ten koparılamaz. Filistinli kardeşlerimizin feryadına kulak tıkamayız. Bizi sığ sulara hapsetmeye çalışanlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman ordumuzun şerefli birer subayı olarak devletimize hizmet ederken sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum.