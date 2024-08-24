Virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi! Bölgede çok sayıda yaralı var

Isparta'dan Antalya istikametine, şoför, muavin ve 35 yolcusuyla toplam 37 kişi olarak seyir halinde olan 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü gece saatlerinde virajı alamayıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınlarında, Isparta-Antalya karayolunda saat 02.15 sıralarında kaza meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Isparta'dan Antalya'ya şoför, muavin ve 35 yolcusuyla toplam 37 kişi olarak seyir halinde olan 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü Elsazı köyü yakınlarında virajı alamayıp devrildi.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 13 yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.