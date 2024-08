Dayısının cinsel tacizine uğrayan çocukların ifadesine ulaşıldı! 'Kardeşimle benim cinsel organına dokunmamızı..'

İğrenç olay Ankara'da yaşandı. İddiaya göre 9 yaşındaki Y.Ö.H.Ç ve 5 yaşındaki E.H.Ç öz dayılarının tacizine uğradı. Baba olayı öğrenir öğrenmez savcılığa giderken, mağdur çocuklardan Y.Ö.H.Ç.'nin ifadesine Ekol Haber'den Ali Koyuncu ulaştı. Çocuğun ifadesindeki her bir detay mide bulandırdı.

Öz dayıları R.Ö.'nün cinsel tacizine uğradığı iddia edilen çocukların ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Mağdur çocukların babaları Ekol Haber'den Ali Koyuncu'ya açıklamalarda bulunurken, annelerinin çocuklara inanmadığını söyledi. Y.Ö.H.Ç isimli erkek çocuğu ifadesinde 'Bu olay kış aylarında yaşandı. Ankara'da evimizdeydik. Benim odamdaydık. Kardeşim E. de vardı' diyerek iğrenç anları anlattı.Mağdur çocukların babası kayınvalidesi ve eşinin kardeşinin Elazığ'da yaşadığını, tatilde Ankara'daki evlerine geldiğini ve olayın kendi evlerinde yaşandığını anlattı. Olayı öğrenir öğrenmez savcılığa şikayette bulunan babanın ardından 9 yaşındaki Y.Ö.H.Ç.'nin ifadesi alındı. Y.Ö.H.Ç ifadesinde şunları söyledi: 'C. isimli amcamın bana p... göstermesi (ve başka şeyler yaptırması) nedeniyle buraya geldim. Kardeşime de aynısını yaptı. C.. kıyafetleri üzerindeydi. Pantolonunu çıkardı. Ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum.''P... elletmesi bir kez oldu. Bana yaptıklarının aynısını kardeşime de yaptı. Olay sonrası kardeşimle ben kustuk.'Mağdur çocukların babası ekolhaber.com.tr'ye konuştu. 'Olayı 3 Ağustos'ta öğrendim' diyen baba; 'Oğlum sünnet olduktan sonra krem sürerken 'Dayım da bize böyle yaptı' diyerek olayı anlattı. Kızım için koruma kararı istedim. Şu anda bekliyoruz. Savcı tutuklu yargılama olacak dedi' ifadelerinde bulundu.Babanın iddiasına göre anne çocuklara inanmadı ve Ankara'daki evinden Elazığ'da çocuklara tacizde bulunduğu iddia edilen kardeşi ve annesiyle yaşıyor. Baba yaşanan bu olaylardan sonra boşanmak istediğini, kızı için koruma kararı aldırmak için her türlü hukuki mücadeleyi vereceğini söyledi.SORUŞTURMA DEVAM EDİYORMağdur çocukların avukatı savcılıktan tutuklama beklediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.