AFAD detayları duyurdu: Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
Suriye'de 12 Ağustos Pazartesi saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Hama kenti olan deprem Hatay başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin detaylarını paylaşan AFAD, sarsıntının yerin 19.38 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti. Öte yandan AFAD, 13 Ağustos saat 00.02'de merkez üssü yine Hama olan 3,8 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini de açıkladı.
Türkiye-Suriye sınırında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos Pazartesi tarihinde saat 23.56'da merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Türkiye'de başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Adana, Mersin, Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi.
Depremin detaylarını paylaşan AFAD, sarsıntının yerin 19.38 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.