AFAD detayları duyurdu: Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Suriye'de 12 Ağustos Pazartesi saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Hama kenti olan deprem Hatay başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin detaylarını paylaşan AFAD, sarsıntının yerin 19.38 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti. Öte yandan AFAD, 13 Ağustos saat 00.02'de merkez üssü yine Hama olan 3,8 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini de açıkladı.