Donald Trump göreve hızlı başladı: İlk saatlerde kararname fırtınası

ABD'de Donald Trump dönemi resmen başladı...Trump, Kongrede gerçekleştirilen yemin töreninin ardından gittiği Capital One Arena spor kompleksinde, binlerce destekçisiyle bir araya geldi.Soğuk hava nedeniyle dış mekanda düzenlenecek geçit törenini kapalı alana aldıran Trump, burada yaptığı teşekkür konuşmasının ardından bazı başkanlık kararnamelerine imza attı.ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde eski başkan Joe Biden yönetiminin iç politikadan dış politikaya kadar birçok alandaki icraatlarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.Bu kararların arasında ise 'doğuştan vatandaşlık hakkı' tanıyan kanun da vardı.Trump, annesi babası vatandaş olmayıp ABD'de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı da imzaladığı başkanlık kararnamesi ile sonlandırdı.İmza sırasında bir gazetecinin, Anayasa'nın 14. ek maddesindeki 'ABD sınırları içinde doğan her kişi ABD vatandaşıdır' hükmünce bu kararnamenin yasal engellerle karşılaşabileceğini hatırlatması üzerine Trump, 'Haklı olabilirsiniz ama bizim de itirazlara karşı iyi gerekçelerimiz var' cevabını verdi.Ülkede iç savaşın ardından Kongre, Temmuz 1868'de 14. Anayasa Değişikliği'ni onayladı.Bu değişiklik, siyahlar da dahil olmak üzere herkese vatandaşlık güvencesi sağladı.Doğuştan gelen vatandaşlık hakkının sona erdirilmesi Trump için yeni bir öneri değil.2016 kampanyası sırasında ve ilk döneminde de bu hakkın sona erdirilmesi gündeme gelmişti.Ancak eski başkan görevdeyken doğuştan vatandaşlık konusunda herhangi bir adım atmadı.Doğuştan vatandaşlık hakkı, ABD Anayasası'nın 14. Ek Maddesi'nden kaynaklanıyor ve bu maddeye göre 'Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan tüm kişiler, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır' ibaresi yer alıyor.Anayasayı değiştirmek, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Kongre'nin üçte ikisinin onayını gerektirirken, ayrıca eyaletlerin dörtte üçü tarafından da onaylanması şartı bulunuyor.