Google'ın arama trafiği son 10 yıldır ilk defa yüzde 90'ın altına düştü

Google, yıllardır internet aramalarında tartışmasız lider konumunda bulunuyor. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, bu hakimiyetin sorgulanmasına neden oluyor.Statcounter verilerine göre, Google'ın küresel arama pazarındaki payı, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 90'ın altına düştü.Bu düşüş, 2015 yılından bu yana görülen en düşük seviye. Google, ekim ayında yüzde 89,34, kasım ayında yüzde 89,99 ve aralık ayında yüzde 89,73 pazar payına sahip oldu.RAKİPLER GÜÇLENİYORGoogle'ın pazar payındaki düşüş, Bing, Yahoo ve Yandex gibi rakiplerinin güçlenmesiyle paralellik gösteriyor.Bu arama motorları, Google'ın kaybettiği payı kademeli olarak ele geçirmeye başladı.Google'ın pazar payındaki gerilemede birkaç etken rol oynuyor. Bunların başında yapay zeka tabanlı arama motorlarının yükselişi geliyor.Perplexity ve OpenAI'nin ChatGPT gibi alternatifler, kullanıcılar arasında giderek popülerleşiyor.Gizlilik odaklı kullanıcıların farklı arama motorlarına yönelmesi de Google'ın pazar payını etkiliyor.Ayrıca, TikTok'un genç kullanıcılar arasında bilgi arama aracı olarak giderek daha fazla tercih edilmesi de dikkat çeken bir gelişme.Özellikle yeni arama motorları ve sosyal medya platformları arasındaki rekabetin artması, Google'ın gelecekteki stratejilerini yeniden şekillendirmesini zorunlu kılabilir.