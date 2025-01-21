Kartalkaya'da yangın! Bakan Yerlikaya duyurdu

Bolu'da gece saat 04.00 sıralarında Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı.Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.Açıklanan bilgilere göre 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı.Yaşanan facia hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan olaya ilişkin bilgilendirme yapıldı.Bakan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 66 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.Yerlikaya ayrıca 51 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Maalesef 66 canımızı yitirdik' dedi. Sağlık Bakanı Memişoğlu da 51 yaralının bulunduğunu bildirdi.