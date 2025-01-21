Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara'nın güneybatı, İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yağışlar etkili olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Antalya çevrelerinde beklenen yağışların bu gece (22.01.2025) saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla bölgenin güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 9°CParçalı, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, güneybatı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde başlamak üzere, zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin batısının öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutluSİNOP °C, 13°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 7°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -2°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 1°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 9°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve az bulutluDoğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi sabah kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.