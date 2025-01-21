Uzmanlardan SMS uyarısı: Bilgileriniz ele geçirilebilir

SMS mesajları, çeyrek asırdan uzun süredir insanların iletişim kurmasının temel yollarından biri.Ancak, uzmanlar bu 'modası geçmiş' teknolojinin güvenlik açıkları nedeniyle siber suçlular tarafından hedef alınabileceği konusunda uyarıyor.Yazılım firması Semperis'in siber uzmanı Dan Lattimer, SMS'te şifreleme olmamasının mesajları müdahaleye, sahteciliğe ve yetkisiz erişime karşı savunmasız hale getirdiğini belirtti.Nottingham Trent Üniversitesi'nde siber güvenlik öğretim görevlisi John Kingston da SMS'in eski bir teknoloji olduğunu ve birden fazla açıdan savunmasız olduğunu söyledi.SMS mesajları, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebilir ve başka bir telefona yönlendirilebilir. Mobil operatörler de mesajları ve telefon numaralarını depolayabilir.Uzmanlar, SMS yerine WhatsApp, Signal ve Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasını öneriyor.Uçtan uca şifreleme (E2EE) kullanan bu uygulamalar, mesajları yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilir hale getiriyor.1980'lerde ortaya çıkan SMS, 20. yüzyılın başlarında popülerliğinin zirvesine ulaşmıştı. Ancak, 25 yıl sonra E2EE kullanan mesajlaşma uygulamaları tarafından yerinden edildi.Uçtan uca şifreleme (E2EE), mesajları yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilen bir koda dönüştürür. Aradaki hiç kimse, mesajlaşma hizmetinin sahibi bile, mesajları okuyamaz.SMS, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ve internet bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde hâlâ kullanışlı olabilir. Ancak, özel görüşmeler için güvenli mesajlaşma uygulamaları tercih edilmeli.