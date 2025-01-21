Trump LGBT lobisine savaş açtı! ABD ordusunda değişim kapıda: Hepsi geri alınacak

Trump, 4 yıl aradan sonra Kongre'de yemin etti. Dün gerçekleşen törende teşekkür ederek sözlerine başlayan Trump, 'Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız. Güvenliğimiz sağlanacak, adalet sistemimiz yeniden dengelenecek. Adaletten yoksun bir şekilde devam eden bu silahlarla ilgili tutum da değişecek' dedi.Göreve gelir gelmez Joe Biden yönetiminin sayısız kararını kaldıracağını bildiren Trump, zaman kaybetmeden yeni değişiklikleri duyurmaya başladı.Biden dönemi politikalarına, göreve geldiği ilk gün son verme yönündeki kapsamlı çabanın bir parçası olarak görülen değişiklikler dünya gündemine damga vurdu.Trump'ın imzaladığı kararnamelerde peş peşe yankı uyandıran değişiklikler gerçekleşti. Buna göre ilk etapta ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi, annesi babası vatandaş olmayıp ABD'de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı sonlandırıldı, Küba 'teröre destek veren ülkeler' listesine ekledi, ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi, uyuşturucu kartelleri terör örgütü olarak tanındı, ABD'ye yasal giriş için kullanılan sınır uygulaması kaldırıldı.Trump, ABD hükümetinin yalnızca iki cinsiyeti -erkek ve kadın- tanıyacağını da ilan etti.Duyurulan değişiklikler devam ederken LGBT lobisine karşı politikasıyla bilinen Trump'tan önemli bir karar daha geldi. Buna göre Trump, Biden'ın trans askerlere verdiği korumayı kaldırdı.Ülke basınında yer alan haberlere göre Trump, imzaladığı kararname ile trans askerlerin orduda görev yapmasına izin veren kuralı yürürlükten kaldırdı. İlk döneminde trans askerlerin orduda hizmet vermesini engelleyen bir yasak çıkaran Trump'ın bu kararı, eski Başkan Joe Biden tarafından kaldırılmıştı. Trump, imzaladığı yeni kararnamede Biden'ın kararını geçersiz kıldı.Bu kararla, yeni bir yasak koyulmasa da, Biden dönemi yürütme emrinin yürürlükten kaldırılması bir yasak için de yeni bir yolu açtı.ABD Savunma Bakanlığı, 2019 yılında Trump'ın ilk yasağının yürürlüğe girmesinden hemen önce, orduda 8 bin civarında trans bireyin görev yaptığını tahmin ediyordu.Trump'ın peş peşe gerçekleştirdiği bu hamleler, LGBT lobisine savaş olarak yorumlandı.