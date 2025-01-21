Dünya medyasında gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türkiye’nin kapısını çaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli uluslararası sorunları çözmesi dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Rusya Ukrayna savaşını bitirebilmek için çaba sarf etmesi, ticaretin devamlılığı için tahıl koridoru anlaşmasını imzalaması, Etiyopya ile Somali arasındaki problemleri gidermesi en büyük örneklerden biri oldu. Yakın zamanda da Avrupa yardım için Ankara'nın kapısını çaldı. Slovak lider Fico Başkan Erdoğan'dan enerji krizini halletmesi için destek istedi. Bu durum dış basına bomba gibi düştü.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Fico'yu resmi törenle karşıladı.İkili Rusya Ukrayna savaşından Gazze meselesine kadar birçok konuyu görüştü. Görüşme dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.ABD merkezli Bloomberg, 'Slovakya'nın Fico'su Rus Gazını Güvence Altına Almak İçin Türkiye'den Yardım İstiyor' başlıklı manşete imza attı. Haberde Fico'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus gazının Türkiye üzerinden güvence altına alınması olasılığını görüştüğü bildirildi. Haberde ayrıca, Ankara'nın, konu ile ilgili Moskova ile bir çözüm bulunmasında yardım sözü verdiği aktarıldı.Ukrayna basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fico görüşmesine özel bir önem verdi. Ukraynalı medya kuruluşları 'Fico, Rus gazı tedarikini güvence altına almak için Türkiye'nin yardımını istiyor' başlıklı haberlere imza attı.Ukrayna basınında, Slovak liderin, yılın başında Ukrayna üzerinden gelen Rus gazının kesilmesi üzerine yeni bir enerji rotası alternatifi aradığı belirtildi.The New Voice of Ukraine, 'Başkan Erdoğan'ın bu konu hakkında adımlar atacağını' belirtti. Haberde Başkan Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi: 'Bir adım atalım. Slovakya'nın doğalgaz ihtiyacı konusunda bir sonuca varalım.'Bir diğer Ukraynalı haber kuruluşu UNN 'Erdoğan, Slovakya Başbakanı'na Rus gazı tedarikinde yardım sözü verdi' ifadelerini kullandı.Ukrayna medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşını bitirebilmek için adımlar atacağının da altı çizildi. Ukrinform 'Erdoğan, Trump ile Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme konusunu görüşmeyi planlıyor' başlıklı haberinde CumhurbaşkanıErdoğan'ın 'Komşu coğrafyamızdaki savaşın sonuçları daha da derinleşmeden, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa en kısa sürede ulaşılması gerekiyor' ifadelerine yer verdi.Haberde, 'Türkiye'nin barışa yönelik çabalarını sürdüreceği ve konuyu yeni ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğinin' altı çizildi.