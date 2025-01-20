Naci Görür o fay hattını işaret ederek uyardı: 'Bu fay kırıldı kırılacak'

Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından uzmanlardan uyarılarda peş peşe gelmeye devam ediyor. 6 Şubat depremlerinde birçok deprem uzmanının işaret ettiği Yedisu fayı hakkında Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklama gündem oldu.6 Şubat depremlerinde kırılmayan Yedisu Fayı'nın 250 yıl sürdüğü belirtilen deprem üretme periyodunun sonuna gelmesi endişeleri yoğunlaştırdı. Fayın geçtiği noktalarda depreme hazırlık çalışmaları yürütülüyor.Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Naci Görür'den gelen Yedisu fayı uyarısı dikkat çekti. Yakın bir zamanda deprem üretme riskine dikkat çeken Görür, endişe yarattı.Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Yedisu fayı hakkında değerlendirmelerde bulunan Görür, açıklamalarıyla dikkat çekti.Görür yaptığı açıklamalarda, bilim insanlarında deprem dirençliliğin öne çıktığını belirterek 'Bilim insanlarında deprem dirençlilik öne çıktı. Türkiye'de ben de başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok.' dedi.Ayrıca Yedisu Fayı'nda deprem üretme etme periyodunun dolduğunu aktaran Görür, “250 senede bir üretiyor. En son deprem 1790'lardan bugünlere geldik. Deprem üretmeye gebe burası. 1939 Erzincan depremi olduğu zaman bu kesim kırılmamış. Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi.6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım.” ifadeleriyle Yedisu fay hattı üzerinde yaşanabilecek olası depremlere vurgu yaptı.