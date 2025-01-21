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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz
Ekleme: 21.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:47 / Editör: Edin Uslu
MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz