Vedat Işıkhan: Kartalkaya'daki yangını araştırmak için 4 Başmüfettiş görevlendirildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi.Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.Vedat Işıkhan, Bolu'da gerçekleşen otel yangını ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz.