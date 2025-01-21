Bolu'da yangın faciası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında, söndürme çalışmaları sürüyor.10 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 32 kişi ise yaralanarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.Yaşanan felaketin ardından X hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruşturmaların başlatıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"HAYATIMIZI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."SOUŞTURMALAR DERHAL BAŞLATILDI"Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.