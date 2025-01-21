Kartalkaya'da facia 'geliyorum' demiş: Çok sayıda şikayet ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı.Yangında 237 müşterinin bulunduğu otelde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu.Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesindeki ahşap kaplamanın etkisiyle hızla yayıldı.Yangın sırasında, çok sayıda kişi çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştı. Aynı binanın diğer pencerelerinden sarkıtılan çarşaflar da dikkat çekti. Sosyal medyadaki bazı görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların 'Nereden çıkacağız?', 'İnemiyorum', 'Yardım edin' şeklinde korku içinde yardım çağrısı yaptıkları da duyuluyor.Bu durum akıllara otelde yangın merdiveni olup olmadığı sorusunu getirdi. Oteller ilgili ziyaretçilerin yaptıkları çok sayıda yorumda altyapı yetersizliğinden şikayetçi olunduğu görüldü.Ziyaretçiler otelin eski ve bakımsız olduğunu belirtirken, bir çok kez kayak yaparken teknik arızalardan dolayı mahsur kaldıklarını aktardı.İşte otelin altyapı sorunlarıyla ilgili bazı kullanıcı yorumları;