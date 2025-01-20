Ekrem İmamoğlu’na re’sen soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle “Tehdit” ve “Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.