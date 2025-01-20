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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu’na re’sen soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle “Tehdit” ve “Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu’na re’sen soruşturma
Ekleme: 20.01.2025 - 13:26 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:29 / Editör: Atilla Özbir
Ekrem İmamoğlu’na re’sen soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.