AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT TUTUKLANDI!“38 adet soru sorulmuş. 38 tane sorulan sorunun hiçbir tanesine cevap vermemiş, bilmediğini söylemiş. Fakat işin içerisinde çok enteresan noktalar var. Meselai Ortaköy'de bir benzin istasyonu satışı var. Zannediyorum 500 milyon civarında bir satış olmuş. Ama gerçek değeri 1 milyarın üzerinde olduğu söylenen bir istasyon. Bu tür vurgunların işin içinde olduğu bir soruşturma geçiriyor. Tabi, bu finansların bir terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı, sürecin içerisinde neler olup olmadığını bu süreç içerisinde öğreneceğiz. Ama Beşiktaş Belediyesi içerisinde bu tür sakıncalı işler olduğunu, CHP'nin kendi içerisindekiler de söylüyor.”'CHP'deki milletvekillerinden de burada bir yolsuzluk yapıldığını, burada gerçekten bir skandalın olduğunu farkeden birçok milletvekili var. İsimlerini veremem ama burada kapının önüne çıkıp bağırmak çağırmak, Ali Mahir veya buna benzeri kişiler, Özgür Özel... Bu iş acaba Ekrem İmamoğlu'na uzanır mı diye korkan Ekrem İmamoğlu'nun bağırması gibi birşey değil söylediğim. Burada, gerçekten kendisine vatan, millet uğruna adamış ama CHP'de siyaset yapmayı tecih etmiş olan milletvekillerinin arasında, Beşiktaş Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığına yüzde yüz inanan milletvekilleri var. Bunun diğer belediyelere de sıçrayacağını, çünkü bu kişilerin aslında belediye başkanı yapılmaması gerektiğini, zamanında dile getirdiğini söyleyen birçok CHP'li milletvekili var.”“Biz kulislerde veya bazı yerlerde CHP'li millevekilleri ile yan yana gelebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Ben, onların söylediklerini de söylüyorum. Bir milyar liralık bir benzinlik, 500 milyona, 450 milyona satılabilir mi, Ortaköy'de? Herkesin gözünün önünde bulunan onu benzinliğin bulunduğu arazi, üzerinde hiçbir şey olmasa kaç lira eder orası? Bütün İstanbulluların gözü önünde gerçekleşen bir vurgundan bahsediyoruz. Buradaki suçu, Beşiktaş Belediyesi'ndeki bürokratların üzerine yıkmaya çalışıyorlarsa bence bu da çok doğru bir şey değil. Çünkü buradaki 38 tane sorunun hepsine ‘Ben bilmiyorum. O bölümün bürokratı bilir şeklinde cevaplar verilmiş. Oradaki bürokratlar çıkacaklar, doğruyu anlatacaklar. Diyecekler ki ‘Belediye başkanı bize haber verdi.' Şunu anlamakta güçlük çekiyorum. İstanbul'da bir vurgun olayı oluyor Ekrem Bey'in haberi yok. Ankara'da konser olayı oluyor Mansur Bey'in haberi yok. Tabut, kefen ve ceset torbalarındaki vurgun ortaya çıkıyor Mansur Bey'in haberi yok. Beşiktaş'ta 1 milyar liralık bir benzinlik olacak, Beşiktaş Belediyesi'ne ait, siz onu 500 milyona vereceksiniz ve bundan belediye başkanının haberi olmayacak. Buna kargalar güler, Allah aşkına yapmayın. Bu aziz milletimizin parası. Sen, 1 milyarlık malı, 1 milyara satsaydın sana kimse bu lafı demeyecekti ki. Eleştirilebilirdi, belediye malını niye satıyorsun diye ama bu bir vurgun olmayacaktı. Şuan da yapılan ne? Siz bir malı yarı fiyatına satıyorsunuz. Bu Türkiye'nin içerisinde binlerce benin istasyonu işleten vatandaşımız da var. Bunlar kendi işlettikleri yerlerde, yüksek fiyatlar vererek buraları almışlar, zamanında kendi birikimlerini koymuşlar vs. Bunlar enayi, bir tek siz mi akıllısınız? Bu ülkenin içerisinde, bu tür vurgunlar yapmaya kalkarsanız, bunun da mutlaka bir bedeli olacaktır.”CAN ATAKLI: 'YOLSUZLUK AHLAKSIZLIK CHP YÖNETİMİNİ SARMIŞ DURUMDA!'“CHP'nin içerisinde bulunan bu kitlenin bir kısmı aslında ahlaklı davranıyor. CHP'nin içerisinde bir kısım CHP'lilerin ahlaklı bir duruşu var. Diyorlarki ‘Bu adamın rüşvete, skandala battığı belli. Biz partimizi bu işlerle lekelemeyelim. Burada eğer kangren olan bir kısım varsa, biz bunu keselim ve atalım. Biz bu işten kurtulalım.' diyor. Bir kısım ise bu işin kendilerine uzamasından veya başka türlü işlerin içerisinde olmasından ötürü, bundan korktuğundan dolayı burayı savunma mekanizmasına giriyor.”“CHP'de kendi genel başkanlarının dahi, eski genel başkanlarının ‘Bu kişiyi başkan yapmayın. Başınıza bu tür işler alabilirsiniz.' diye uyardığı bir kişiyi aday yapıyorlar. Başlarına iş geliyor ama buna rağmen bunu savunmaya kalkıyorlar.”'Ben, Özgür Özel'e de bir anlamda acıyorum. Çünkü ipleri Ekrem İmamoğlu'nun elinde. İmamoğlu, onu bırakmadığı için, salmadığı için mecburen o ne derse onu yapmak zorunda kalıyor. Adamın kendisine ait bir iradesi yok. Bunlar bundan dolayı oluyor. Belki Özgür Özel'e kalsa, bu kişiyi bu kadar savunmayacak. Ama bu noktada Ekrem İmamoğlu akşam çağırıyor, bir kulağını bir çeviriyor, bir çekiyor, hadi git bu işleri hallet çabuk Özgür, o da gidiyor ve bu işleri yapıyor. Bu çok net olarak belli.'