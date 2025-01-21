CANİK hedeflerini aştı! Türkiye’nin ihracatına 172 milyon dolarlık katkı

Grup, bu yıl ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarını da kapsayan konsolide ciro hesaplamasına geçti. 2025’te grup şirketlerinin konsolide cirosu 250 milyon dolar olarak bütçelendi. Öngörülen konsolide cironun 200 milyon dolarlık kısmının da Türkiye’deki üretimlerden gelmesi hedefleniyor.SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, geçen yıl bütçelenen ihracat hedefini aşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatına verdikleri katkıyı artırmaya devam ettiklerini vurguladı. Aral, geliştirdikleri ürünlerle, küresel pazarda kullanıcıların beklentilerini karşılamayı sürdürdüklerini aktararak “Bugüne kadar olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin güçlü referansıyla dost ve müttefi k ülkeler için en iyisini üretmeye, savunmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. İhraç ettiğimiz ürünlerin ülkemizi yurt dışında temsil ettiğinin bilinciyle bugüne kadar üst seviyede tuttuğumuz çıtayı daha da yukarıya çekme gayretiyle 2025’te faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.